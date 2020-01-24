Любовью свет подаришь Миру,

Ты отражаешь в нем с Душой

Ту красоту, что есть на сердце –

Так приумножь ее собой…

Поступками и верой в Жизни

Способна чудо сотворить

В мгновении каждом сделай выбор

И научись себя любить…

Так искренне и без оглядки,

Ты посмотри в глаза свои,

Ведь там найдешь ответ, а дальше –

Путь сердца выбери внутри!

Пусть сила Жизни возродится

И крепнет в благости Душа

С нее начало все, что в Мире

Берет и нам дает Судьба

Хочу простить внутри все страхи

И отпустить своим Путем

Я из темницы в бесконечность

Их отправляю день за днем!

Свободно,радостно на сердце

Я с благодарностью смотрю

На прошлое, а в настоящем

Так счастлива и всех люблю!