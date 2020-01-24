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Любовью свет подаришь Миру,
Ты отражаешь в нем с Душой
Ту красоту, что есть на сердце –
Так приумножь ее собой…
Поступками и верой в Жизни
Способна чудо сотворить
В мгновении каждом сделай выбор
И научись себя любить…
Так искренне и без оглядки,
Ты посмотри в глаза свои,
Ведь там найдешь ответ, а дальше –
Путь сердца выбери внутри!
Пусть сила Жизни возродится
И крепнет в благости Душа
С нее начало все, что в Мире
Берет и нам дает Судьба
Хочу простить внутри все страхи
И отпустить своим Путем
Я из темницы в бесконечность
Их отправляю день за днем!
Свободно,радостно на сердце
Я с благодарностью смотрю
На прошлое, а в настоящем
Так счастлива и всех люблю!
Мамочке.docx
12 КБ