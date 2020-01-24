Ты- счастье для меня и радость,

Спасибо,милая моя,

Что даришь мне любовь, в ней благость,

Ее я чувствую сполна!

Ты– мой прекрасный лучик света,

Источник жизни, пусть всегда –

Твои глаза, как солнце светят

И согревают нам сердца…

Ты красотой той обладаешь,

Что не опишешь на словах,

Не только внешне восхищаешь,

В Душе твоей живет искра…

Пусть она дарит тебе силы

И веру в радость бытия

Мечты легко все воплотятся,

Жизнь любит нас, а я – тебя!