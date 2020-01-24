Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ты- счастье для меня и радость,
Спасибо,милая моя,
Что даришь мне любовь, в ней благость,
Ее я чувствую сполна!
Ты– мой прекрасный лучик света,
Источник жизни, пусть всегда –
Твои глаза, как солнце светят
И согревают нам сердца…
Ты красотой той обладаешь,
Что не опишешь на словах,
Не только внешне восхищаешь,
В Душе твоей живет искра…
Пусть она дарит тебе силы
И веру в радость бытия
Мечты легко все воплотятся,
Жизнь любит нас, а я – тебя!
Мамочке.docx
12 КБ