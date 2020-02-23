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Не плачь, мой милый медвежонок!
Твой нрав - хладнее финских вод,
Да лёд на сердце слишком тонок,
И привкус дёгтя в злате сот.
Не плачь! Вспомни звёзды, что плыли,
Мерцая во мгле вечеров,-
Мы их протирали от пыли
И грели дыханьем костров.
Прости. Мне, наверно, приснилось.
Потухло пламя огня.
Так странно всё получилось,
Ты даже не вспомнишь меня...
А сколько было тёплых февралей!
А звёзд-веснушек в облаках курносых!
Мы жили, словно в сказке для детей
И некоторых глупых взрослых.
03.11.18.doc
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