Не плачь, мой милый медвежонок!

Твой нрав - хладнее финских вод,

Да лёд на сердце слишком тонок,

И привкус дёгтя в злате сот.

Не плачь! Вспомни звёзды, что плыли,

Мерцая во мгле вечеров,-

Мы их протирали от пыли

И грели дыханьем костров.

Прости. Мне, наверно, приснилось.

Потухло пламя огня.

Так странно всё получилось,

Ты даже не вспомнишь меня...

А сколько было тёплых февралей!

А звёзд-веснушек в облаках курносых!

Мы жили, словно в сказке для детей

И некоторых глупых взрослых.