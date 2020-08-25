Мы с тобою мельком встречаемся

Мы с тобою мельком встречаемсяВ многолюдном салоне автобусаГоворим, кто, о чем улыбаемсяСловно два намагниченных полюсаЛишь в мечтах ты придешь на свиданиеУтону в шоколаде глаз твоихИ не скажешь мне там досвиданияКак в озёрах хочу раствориться в нихГубы алые пахнут свежестьюЯ покрою их поцелуямиОбниму тебя милая с нежностьюПод рукой вьются волосы струямиСказка быстро на этом кончаетсяВыходить мне уже из автобусаСмотрим прямо в глаза, улыбаемся,Словно два намагниченных полюсаДвум таким плюсам не встретитьсяПотому что причины есть разныеЛетят годы, а земля эта вертитсяТолько встречи однообразныеНаступает уж вечер на глобусеЯ хотел бы, что б завтра опятьТы сидела в моем автобусеЧто бы смог о тебе помечтать!

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