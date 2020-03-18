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На даче
Ветер западный, дождливый
Тучи тянет над землей.
Лес их гладит молчаливо,
Тихо молвит сам с собой…
Мокнет в мороси округа.
Кот укрылся под навес.
Толи осень, то ли скука
Серо падает с небес.
Ветер дует, вечер близко,
Мглою застилает даль.
Ластится,мурлычет киска,
Прогоняя в дождь печаль.
Заслужил он этим ужин,
Ив моей лачуге кров.
Есть вино и друг досужий,
Ну,усатый, будь здоров!
четвертая часть.docx
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