На даче

Добавлена
4 года назад
106 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На даче

 

Ветер западный, дождливый

Тучи тянет над землей.

Лес их гладит молчаливо,

Тихо молвит сам с собой…

Мокнет в мороси округа.

Кот укрылся под навес.

Толи осень, то ли скука

Серо падает с небес.

 

Ветер дует, вечер близко,

Мглою застилает даль.

Ластится,мурлычет киска,

Прогоняя в дождь печаль.

Заслужил он этим ужин,

Ив моей лачуге кров.

Есть вино и друг досужий,

Ну,усатый, будь здоров!

четвертая часть.docx
20 КБ