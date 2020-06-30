Напишу стихи на любые тематики

Пишу стихи с 1995 года, для корпоративов, на дни рождения, по учебе (Институт культуры с 2002 по 2007 годы обучения), рекламные, сказки разные, любовные и прочее и прочее и прочее.

В том числе стихи на музыку.

А так же переделки песен, в том числе для Камеди Клаб.

Стихов море, в разных жанрах и стилях, если пишу кому то, то даже не оставляю у себя оригинал.

Я пью один, когда не пьют другие,

За что меня считают алкашом!

Но вот зато, когда другие все бухают,

Я трезвый постоянно за столом!

Стих "Непонятные пьяные мысли" был написан в институте одной девочке, она жила в другом городе и была за мужем (мы на заочке учились). Короче, чтобы ее не спалить, написал этот стих. Для непонимающего, ничего необычного, просто стих на рецензию однокласснице, по сути... ЧИТАЙТЕ ПО ПЕРВЫМ БУКВАМ )))

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