Забытый свет, счастливых днейМелькнул, нежданно в темноте. И отблески умерших звёзд, Сменяют солнце в тишине.

Игра теней,то день, то ночь…Блуждаем в поисках себя, Но слишком пусто там внутриИ жизнь смешная суета.

Бежим по кругу как часы, Надеясь что-то изменить. Играем в мыслях в поддавки, Забыв что мы всего-лишь нить, На этом, вселенском ковре! Рождаемся сквозь боль и крикИ умираем в тишине..