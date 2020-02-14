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Забытый свет, счастливых днейМелькнул, нежданно в темноте. И отблески умерших звёзд, Сменяют солнце в тишине.
Игра теней,то день, то ночь…Блуждаем в поисках себя, Но слишком пусто там внутриИ жизнь смешная суета.
Бежим по кругу как часы, Надеясь что-то изменить. Играем в мыслях в поддавки, Забыв что мы всего-лишь нить, На этом, вселенском ковре! Рождаемся сквозь боль и крикИ умираем в тишине..