Переделка песни для поздравления

Переделаю текст любой песни. Близко к оригиналу, с юмором, но по заданной теме (поздравление к юбилею, свадьбе, Дню рождения, Новому Году, 8 Марта и т. д. ). Переделку песни, также, можно посвятить какому-нибудь событию (корпоративу, утреннику, проведённому отдыху, путешествию и т. д. ).Подарите своим близким хорошее настроение, и настоящий подарок, который станет ярким, незабываемым событием в их жизни!