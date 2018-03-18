Переделка песни «Между нами тает лёд» группы «Грибы» дляпоздравления работников ЖКХ (выполнено на заказ).Песня: https://www.youtube.com/watch?v=i9AHJkHqkpw Переделка песни «Между нами тает лёд» группы «Грибы» для поздравления работников ЖКХ (выполнено на заказ).

Песня: https://www.youtube.com/watch?v=i9AHJkHqkpw

Открой глаза, всё офигенно, в это время нас каждый заметит

Даже в субботу, и в воскресенье, наша работа совсем не потеха

Пока вы там, в тёплой постели, много проблем у нас на шее

Латаем мы аварийные сети, и с вами радуемся как дети

Здесь у нас сплошные проблемы, только мы и вы в этом мире

Время застынет на этом моменте, но не остынут трубы в квартире

Пальцы сжимаются крепко-крепко, дворники наши словно из стали

Словно в сказке про деда и репку: тянут-потянут, но ещё не устали

Припев:

Во дворах, кругом, тает лёд – там никто, теперь, не упадёт

Чистим снег, посыпаем песком – чтобы вам не ползти ползком

Пусть и дальше тает лёд, чтоб какой-то, потом, идиот

Не сказал криво о ЖКХ, что работа его плоха.

С нами будет ваш район – уюта колыбель

Словно, здесь, находится Париж, или Брюссель

Заявки принимаются от жителей квартир

Мы оставляем чистыми подъезд, и ваш сортир.

Мы делаем навстречу вам каждый шаг, в вашем дворе не будет бардак

Всё для удобства и ваших благ, для кошек и ваших собак

Наплевать, что ваш участковый – зверь, построим площадку, здесь, и карусель

Мы обслужит лифт, закончим ремонт, ведь это всё наш жилфонд.

Если мусор не убран, то нам некогда спать

Берём метлу, и професси-анально будем заметать

Надеваем костюмы – вовсе не велюр

Чтоб удобно было красить в них, и белить бордюр

Угождаем мы вам-с, и не используем мат

И, работы на отлично выполняем все подряд

Наша служба, обычно, почти, всегда не мёд

Между нами, и жильцами, тоже, тает лёд!

Припев (№2):

В нашем городе тает лёд, у нас вечно полно забот

Мы ни свет, ни заря встаём, если только не перепьём

Будь-то снег, или грязь, или лёд – мы не объявляем бойкот

Убираем, чистим, метём, и уют для вас создаём…

Для вас создаём….для вас создаём…..

Для – вас – со – зда – ём…..