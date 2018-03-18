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Переделка песни «Между нами тает лёд» группы «Грибы» дляпоздравления работников ЖКХ (выполнено на заказ).Песня: https://www.youtube.com/watch?v=i9AHJkHqkpw Переделка песни «Между нами тает лёд» группы «Грибы» для поздравления работников ЖКХ (выполнено на заказ).
Песня: https://www.youtube.com/watch?v=i9AHJkHqkpw
Открой глаза, всё офигенно, в это время нас каждый заметит
Даже в субботу, и в воскресенье, наша работа совсем не потеха
Пока вы там, в тёплой постели, много проблем у нас на шее
Латаем мы аварийные сети, и с вами радуемся как дети
Здесь у нас сплошные проблемы, только мы и вы в этом мире
Время застынет на этом моменте, но не остынут трубы в квартире
Пальцы сжимаются крепко-крепко, дворники наши словно из стали
Словно в сказке про деда и репку: тянут-потянут, но ещё не устали
Припев:
Во дворах, кругом, тает лёд – там никто, теперь, не упадёт
Чистим снег, посыпаем песком – чтобы вам не ползти ползком
Пусть и дальше тает лёд, чтоб какой-то, потом, идиот
Не сказал криво о ЖКХ, что работа его плоха.
С нами будет ваш район – уюта колыбель
Словно, здесь, находится Париж, или Брюссель
Заявки принимаются от жителей квартир
Мы оставляем чистыми подъезд, и ваш сортир.
Мы делаем навстречу вам каждый шаг, в вашем дворе не будет бардак
Всё для удобства и ваших благ, для кошек и ваших собак
Наплевать, что ваш участковый – зверь, построим площадку, здесь, и карусель
Мы обслужит лифт, закончим ремонт, ведь это всё наш жилфонд.
Если мусор не убран, то нам некогда спать
Берём метлу, и професси-анально будем заметать
Надеваем костюмы – вовсе не велюр
Чтоб удобно было красить в них, и белить бордюр
Угождаем мы вам-с, и не используем мат
И, работы на отлично выполняем все подряд
Наша служба, обычно, почти, всегда не мёд
Между нами, и жильцами, тоже, тает лёд!
Припев (№2):
В нашем городе тает лёд, у нас вечно полно забот
Мы ни свет, ни заря встаём, если только не перепьём
Будь-то снег, или грязь, или лёд – мы не объявляем бойкот
Убираем, чистим, метём, и уют для вас создаём…
Для вас создаём….для вас создаём…..
Для – вас – со – зда – ём…..