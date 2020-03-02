А куда ты спешишь взрослеть?Не виделись с тобой пару летА тебя уже не узнатьНам нечего друг другу сказать У тебя в глазах суетаИ проблем набитый карманТеперь ты смотришь по сторонам И хотя все так же упрямЧто-то не тоПропал былой огонёк Пропал мальчишка Бегущий в след за мечтойТеперь мужчина естьСтал сильный, большой, с щетинойОдна мечта теперь Лишь бы хватало на хлеб да с маслом, с икройТы меркантилен сталСтал коммерсантРаньше не лез за словом в карманТеперь лезешь в карман чтоб деньги пересчитатьГотов считать все, чужое своё И не дай бог у соседа новое пальтоИли сосед устроил ремонтБудешь кричать МАЖОРДа только тихонько И лишь за спиной С милой улыбкой в лицо И я не говорю что ты стал подлецомИли что ударил в грязь лицом Просто теперь ты большой У вас так заведеноЛадно, друг друга едва ли мы поняли Ведь нет общих темЯ полетел дальше к мечтеА ты оставайся среди своих взрослых проблем Твой Питер Пен