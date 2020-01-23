Перед вами текст заказчика и полученный результат. Правда, здесь и заказчик взял нешуточную творческую высоту. Конечно, не всегда такой "высший пилотаж" возможен и требуется. А всё же приятно... И...чем шире вы развернетесь и чем больше дадите подробностей, тем ярче и выразительнее получится результат. Да и работать будет с таким материалом интереснее.

В тексте поздравления допущена разговорная и сленговая лексика, потому что он предназначен для использования в неофициальной обстановке в небольшом коллективе. Выдержан в духе и стиле присланной заявки.