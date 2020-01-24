Прекрасное Создание

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Я вспышкой яркой в Жизнь приду
И осознаю, что приму – Себя,Вселенную, людей
Текущий миг мне всех милей!
Пусть вера истиной взрастет
Внутри с улыбкой расцветет
Откроются врата Любви
В них с благодарностью войди!
Осуществляй любую цель
В твоей Душе есть ключ и дверь -
Соедини себя внутри
В Пространстве вечности живи…