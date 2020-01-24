Прекрасное Создание

Я вспышкой яркой в Жизнь приду

И осознаю, что приму – Себя,Вселенную, людей

Текущий миг мне всех милей!

Пусть вера истиной взрастет

Внутри с улыбкой расцветет

Откроются врата Любви

В них с благодарностью войди!

Осуществляй любую цель

В твоей Душе есть ключ и дверь -

Соедини себя внутри

В Пространстве вечности живи…