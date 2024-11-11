Рассказ о хулиганах

Второй вариант того же рассказа.

2009 год . Омск.Окраина города.Осень. Прохладный ветер нежно клал листья на землю, на детской площадке слышался детский плач, который хорошо украшивал жуткий скрип качелей.

чей-то ребенок упал с карусели, к нему подошел парень, кроме синих джинс вся его одежда была черная.

-Сильно ударился?

-Нет, дядя Вань, все нормально, поболит и перестанет.Ребенка звали Андрей, он был семи лет и одет так же, как и старший, кроме шапки,которая была разноцветная

и невписывалась в стиль черно-синих тонов.

-Пойдем, я отведу тебя до дома

-Нет, я хочу еще погулять, говоря эти слова он попытался встать, но у него не получилось.

Сменив свой тон на более низкий, Иван ответил.

-Возможно ты вывехнул ладышку, нравиться тебе это или нет, но я отведу тебя домой.Он взял за руку мальчика,поднял,ребенок не стал сопротивлятся,так как знал этого человка.

Это был его сосед. Ивану было 25 и ему нравилось, что его называли дядей. Он знал что это из-за бороды, так как Андрей сам ему это сказал.

Взяв ребенка на руки, парень понес его до дома, который находился в квартале от детской площадки, которая была неплохо сделана для того времени,но осенью казалась мрачной

из-за голых ветвей деревьев.

- Сильно болит?

- Немного, лучше не наступать.

Пройдя через дорогу и еще немного они услышали внезапный звук разбитого стекла. Небольшая группа из трех человек, это были парни с другого района, лет шестандцати

плюс-минус год.

Они решили ограбить заброшенный ларек, в надежде что там что-то осталось.Максим - шатен,Саша-брюнет и Женя он был лысым,

все были в спортивных костюмах аддидас черно-белого цвета.

- Ну что там? Сказал Саша

- Две упаковки Love Is и сто рублей, ответил Макс

- Мда, не густо, продолжил Брюнет

Парни, нас это... Походу заметили , испуганным шепотом проговорил Женя.

Темнело рано и они не ожидали кого-то увидеть в этот холодный день.

В далеке стоял парень, который набирал номер в телефоне, а рядом был силуэт ребенка. На них падал свет

от фар стоящей рядом машины.

Повернув голову назад, лысый добавил.

-Походу в полицию звонит.

Без лишних слов, все трое рванули оттуда по кратчайшему пути до своего района. Иван, недозвонившись побежал за ними.

Сначала нужно было повернуть заугол. Повезло, что ветер нагоняет в спину, подумал Шатен, потом через дорогу во двор,от адреналина открылось второе дыхание,

улицы из-за скорости стали размытее, в конце сетка, перелезть и мы в безопасности, сказал Максим. Иван бежал за ними, но отстовал, давненько он не занимался спортом.

Забежав во двор, он остановился и согнулся, что бы отдышаться, но в этом время троица уже была на той стороне района.Старший отступил.

Пробежав в глубь тени, парни стали переводить дух и разговаривать.

-Больше не зови нас на такое, сказал лысый шатену.

-Успокойся, все обошлось,завтра еще один можно. Ответил Макс.

Дождь начал капать на их лица.

-Я тоже больше не пойду, у меня сестра учиться на полицейского. Добавил брюнет

-Да и где твой инстинкт самосохранения. Перебил Саша

-Вы же знаете, у меня дома нет компьютера, поэтому я гуляю часто и до поздна. Сказал Максим.

-Дождись своего дня рождения, добавим, будет игровой, отозвался Лысый.

-3 месяца еще, ладно, пойдемте. Пробормотал Макс.

Прогремела гроза и одноклассники поспешили домой, тени деревьев танцевали под завывание ветра.На следующий день Шатен не пришел в школу, после уроков

друзья узнали, что третий решил прогулять школу и пойти к разбитому ларьку. Его не покидало ощущение, что он что-то увидел там,это была либо тысяча,

либо пятьдесят рублей, цвета этих купюр похожи. Вчера, он не успел взять ее в спешке,а сегодня его поймал все тот же парень по имени Иван и отвел в полицию.