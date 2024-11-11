Рассказ о хулиганах

Второй вариант того же рассказа.
2009 год . Омск.Окраина города.Осень. Прохладный ветер нежно клал листья на землю, на детской площадке слышался детский плач, который хорошо украшивал жуткий скрип качелей.
чей-то ребенок упал с карусели, к нему подошел парень, кроме синих джинс вся его одежда была черная.
-Сильно ударился?
-Нет, дядя Вань, все нормально, поболит и перестанет.Ребенка звали Андрей, он был семи лет и одет так же, как и старший, кроме шапки,которая была разноцветная
и невписывалась в стиль черно-синих тонов.
-Пойдем, я отведу тебя до дома
-Нет, я хочу еще погулять, говоря эти слова он попытался встать, но у него не получилось.
Сменив свой тон на более низкий, Иван ответил.
-Возможно ты вывехнул ладышку, нравиться тебе это или нет, но я отведу тебя домой.Он взял за руку мальчика,поднял,ребенок не стал сопротивлятся,так как знал этого человка.
Это был его сосед. Ивану было 25 и ему нравилось, что его называли дядей. Он знал что это из-за бороды, так как Андрей сам ему это сказал.
Взяв ребенка на руки, парень понес его до дома, который находился в квартале от детской площадки, которая была неплохо сделана для того времени,но осенью казалась мрачной
из-за голых ветвей деревьев.
- Сильно болит?
- Немного, лучше не наступать.
Пройдя через дорогу и еще немного они услышали внезапный звук разбитого стекла. Небольшая группа из трех человек, это были парни с другого района, лет шестандцати
плюс-минус год.
Они решили ограбить заброшенный ларек, в надежде что там что-то осталось.Максим - шатен,Саша-брюнет и Женя он был лысым,
все были в спортивных костюмах аддидас черно-белого цвета.
- Ну что там? Сказал Саша
- Две упаковки Love Is и сто рублей, ответил Макс
- Мда, не густо, продолжил Брюнет
Парни, нас это... Походу заметили , испуганным шепотом проговорил Женя.
Темнело рано и они не ожидали кого-то увидеть в этот холодный день.
В далеке стоял парень, который набирал номер в телефоне, а рядом был силуэт ребенка. На них падал свет
от фар стоящей рядом машины.
Повернув голову назад, лысый добавил.
-Походу в полицию звонит.
Без лишних слов, все трое рванули оттуда по кратчайшему пути до своего района. Иван, недозвонившись побежал за ними.
Сначала нужно было повернуть заугол. Повезло, что ветер нагоняет в спину, подумал Шатен, потом через дорогу во двор,от адреналина открылось второе дыхание,
улицы из-за скорости стали размытее, в конце сетка, перелезть и мы в безопасности, сказал Максим. Иван бежал за ними, но отстовал, давненько он не занимался спортом.
Забежав во двор, он остановился и согнулся, что бы отдышаться, но в этом время троица уже была на той стороне района.Старший отступил.
Пробежав в глубь тени, парни стали переводить дух и разговаривать.
-Больше не зови нас на такое, сказал лысый шатену.
-Успокойся, все обошлось,завтра еще один можно. Ответил Макс.
Дождь начал капать на их лица.
-Я тоже больше не пойду, у меня сестра учиться на полицейского. Добавил брюнет
-Да и где твой инстинкт самосохранения. Перебил Саша
-Вы же знаете, у меня дома нет компьютера, поэтому я гуляю часто и до поздна. Сказал Максим.
-Дождись своего дня рождения, добавим, будет игровой, отозвался Лысый.
-3 месяца еще, ладно, пойдемте. Пробормотал Макс.
Прогремела гроза и одноклассники поспешили домой, тени деревьев танцевали под завывание ветра.На следующий день Шатен не пришел в школу, после уроков
друзья узнали, что третий решил прогулять школу и пойти к разбитому ларьку. Его не покидало ощущение, что он что-то увидел там,это была либо тысяча,
либо пятьдесят рублей, цвета этих купюр похожи. Вчера, он не успел взять ее в спешке,а сегодня его поймал все тот же парень по имени Иван и отвел в полицию.