Реальная история из жизни

Начало мая. Прекрасные деньки. К тому же есть целая неделя на отдых от рабочей суеты. Недолго думая, мы с подружкой решили выбраться на природу. Расслабиться и набраться сил мы можем на Катиной даче.

Итак, мы едем в Ямм!

Да, дорога не близкая. Деревня находиться в Псковской области на берегу Чудского озера, но прекрасный чистый воздух соснового бора манит нас.

Наш маршрут: Питер (Витебский вокзал) - Сланцы, далее на автобусе до Пскова с остановкой в городе Гдов. Расчетное время – 6 часов.

Чтобы не терять зря времени, в последний рабочий день, собрав сумки, отправляемся на вокзал.

Половина двенадцатого ночи. Несмотря на время на перронах и в кассах много людей. Видимо мы не одни такие.

Покупаем билеты. Поезд отходит через 40 минут, и мы еще успеваем зайти в магазин, чтобы купить воду и еду в дорогу.

С полными пакетами «перекусов» в виде чипсов и булочек (мы девочки хоть и худенькие, но вечно голодные) усаживаемся в вагон. Укладываем вещи. Начинаем есть. Поезд еще не тронулся, а мы уже едим. Наверное, наши желудки, предчувствуя здоровую деревенскую пищу, решили впрок порадовать себя «благами» цивилизации!

Рядом усаживается молодая парочка. Девушка немного рассеяна, парень довольно не трезв. Через пять минут поезд трогается.

Холодно. Я достаю теплую кофту из сумки.

На самом деле, чертовски холодно!

- Не понимаю.… Почему так холодно? У них что, отопление не работает?! – обращаюсь я к Кате.

- Перешли на летнее время. Летом не топят, - пытается объяснить мне мужчина преклонного возраста. Видимо услышал мое не довольство.

- Да, на улице пяток градусов! Май пришел. А у них уже лето!!! – начинается, так свойственная лицам пожилого возраста (а таких не мало), перебранка в вагоне.

Из сумки достается очередная партия теплых вещей.

- Тулуп, валенки и шапка – вот что тебя спасет! – говорит Катя на мою попытку натянуть на себя побольше теплых вещей.

И все-таки, несмотря на холод, мне удается уснуть.

Я просыпаюсь от шума и крика. Кажется, это ругается та самая парочка.

- Скотина! У меня ломка! Дай! Я же говорю тебе, дай! – она начинает бить его головой об стекло.

М-да, такого я увидеть не ожидала! Вот так просто мы оказались в компании двух наркоманов.

Парень ей что-то бормочет в ответ. Между ними начинается потасовка. Но никто из присутствующих как будто этого не замечает! Видимо только мы так остро реагируем на событие.

Я начинаю бояться за свою жизнь и зато, что могу стать свидетелем убийства. Потому, что именно в этот момент парень берет девушку за горло и начинает ее душить.

- Перекрылись! – сказал кто-то справа, - Бывает!

Я с ужасом наблюдаю эту картину.

4.30. Поезд останавливается. Сланцы.

Судорожно собираю вещи в сумку. Выхожу.

- Ночка выдалась тяжелой, - обращается ко мне Катя.

- Не то слово! – отвечаю.

- Но уже скоро все закончится! Мы сейчас сядем на автобус, и он умчит нас в прекрасное место!

Я смотрю на расписание.

- Примчал бы... Рейс отменили…

И еще шесть часов ожидания на вокзале.