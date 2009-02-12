Рифмованные переводы песен (Rus-Eng)

Рифмованные переводы песен.

Если быть точным, почти рифмованные - особо сложные строфы все же приходиться иногда оставлять без рифмы в пользу сохранения ритма или напевности оригинала. Собственно "перевод песни", который нельзя спеть - это уже просто перевод текста, а не песни.