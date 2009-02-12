Рифмованные переводы песен (Rus-Eng)
Стихи, Песни и Проза
Добавлена681 просмотр
15 лет назад
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Рифмованные переводы песен.
Если быть точным, почти рифмованные - особо сложные строфы все же приходиться иногда оставлять без рифмы в пользу сохранения ритма или напевности оригинала. Собственно "перевод песни", который нельзя спеть - это уже просто перевод текста, а не песни.