Силой слова

Хочу писать да так, чтоб без обмана.

Да прямо так, что бы не в бровь, а в глаз.

Взамен вранья мне не нужны набитые карманы.

Я правду не продам за переливы страз.

Хочу писать да так, чтоб все в восторге

после прочтения говорили

«в этом жизнь».

Еще хочу, чтоб заключенные в острогах,

прочтя меня, покончили других людей судьбу вершить.

Пусть сила слова моего на деле не способна на такое.

Я реалист,на правду никогда не буду зол.

Поэт не тот, кто щеголял в красивом крое.

А тот, кто словом завораживать готов.