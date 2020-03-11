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Хочу писать да так, чтоб без обмана.
Да прямо так, что бы не в бровь, а в глаз.
Взамен вранья мне не нужны набитые карманы.
Я правду не продам за переливы страз.
Хочу писать да так, чтоб все в восторге
после прочтения говорили
«в этом жизнь».
Еще хочу, чтоб заключенные в острогах,
прочтя меня, покончили других людей судьбу вершить.
Пусть сила слова моего на деле не способна на такое.
Я реалист,на правду никогда не буду зол.
Поэт не тот, кто щеголял в красивом крое.
А тот, кто словом завораживать готов.
Силой слова.doc
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