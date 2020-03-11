Причин не изучив витиеватый ход.

Ведь проще с полуслова, с полуфразы

Все сжечь мосты и мыслей оборвать поток.

Пусть вихрь момента не пьянит.

Ведь отрезвеешь ты от злости мимолетной.

Не все хорошее имеет добрый вид.

Не все плохое однозначно плохо.