Ссора

Добавлена
4 года назад
50 просмотров
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  • Мы выводы к себе притягивать горазды.

    Причин не изучив витиеватый ход.

    Ведь проще с полуслова, с полуфразы

    Все сжечь мосты и мыслей оборвать поток.

    Пусть вихрь момента не пьянит.

    Ведь отрезвеешь ты от злости мимолетной.

    Не все хорошее имеет добрый вид.

    Не все плохое однозначно плохо.

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Ссора.doc
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