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- Мы выводы к себе притягивать горазды.
Причин не изучив витиеватый ход.
Ведь проще с полуслова, с полуфразы
Все сжечь мосты и мыслей оборвать поток.
Пусть вихрь момента не пьянит.
Ведь отрезвеешь ты от злости мимолетной.
Не все хорошее имеет добрый вид.
Не все плохое однозначно плохо.
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Ссора.doc
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