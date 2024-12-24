Стих на лень рождения бабушке.

Моя родная, добрая бабуля,

Спешу поздравить в этот день особый,

Пусть радость сердце твое волнует,

И счастье путь твой освещает снова.

Года летят, но ты все так же юна,

Душой светла и сердцем так прекрасна,

Пусть будет жизнь твоя теплом полна,

И каждая минута будет ясна.

Заботу, ласку даришь ты нам всем,

Твой мудрый взгляд, любовь безмерна,

Пусть не коснется тебя грусти тлен,

И жизнь твоя будет всегда примерна.

Желаю крепкого здоровья, сил,

Улыбок ярких, солнечных деньков,

Пусть каждый день тебе лишь счастье мил,

Любви, тепла, родных тебе звонков!