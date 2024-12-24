Стих на лень рождения бабушке.

Моя родная, добрая бабуля,
Спешу поздравить в этот день особый,
Пусть радость сердце твое волнует,
И счастье путь твой освещает снова.
Года летят, но ты все так же юна,
Душой светла и сердцем так прекрасна,
Пусть будет жизнь твоя теплом полна,
И каждая минута будет ясна.
Заботу, ласку даришь ты нам всем,
Твой мудрый взгляд, любовь безмерна,
Пусть не коснется тебя грусти тлен,
И жизнь твоя будет всегда примерна.
Желаю крепкого здоровья, сил,
Улыбок ярких, солнечных деньков,
Пусть каждый день тебе лишь счастье мил,
Любви, тепла, родных тебе звонков!