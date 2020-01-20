Новый год, новая жизнь

Сколько раз скажут подобное?

Дальше будут только разлуки –

Новая жизнь, холодная

Ты погляди на себя, милый друг:

Видишь свой взгляд самый добрый?

Вскоре и он беспощадно убьет,

Взгляд твой станет голодный

Что же мне делать?

Как голод унять?

Чем бы сейчас насладиться?

Нужно душу свою излечить

Дабы потом измениться.

Ты раньше времени, друг, не кричи

Что ты подавлен и ранен.

Если на то нет веских причин

Сядь, выпей чай, обдумай.

Если в итоге ты станешь "кричать",

Я ведь спасу тебя, милая

Ведь потому, что

"Я"-душа

Одна, неповторимая...