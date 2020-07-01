Стихи и сценарии, работа со звуком, работа с фото

Напишу стихи любые,

Про войну, про мир, любовь.

Про товары "молодые"

Нужно, что продвинуть вновь.

Напишу Вам и на свадьбу

И на дньюху напишу.

Напишу на корпораты,

Смехотворно напишу.

Кроме прочего, сценарий,

Если нужно создадим.

И привяжем к любой дате,

Любой сложности дадим.

Ценник мой не запредельный,

Пару баксов - тыща букв,

Есть порожек минимальный,

Десть он звучит на слух ))).

Вы ребята не стесняйтесь,

Обращайтесь хоть когда!

Согласитесь же приятно,

Когда стих вдруг ДЛЯ ТЕБЯ!

Кстати, есть такая тема!

Город нонче не проблема!

Если даже вы в Чукотке,

Есть коннект и в этой точке.

Я еще волею судеб,

В фотошопе очень юрок.

И открытку можно Вам

Замутить для Ваших дам!

И отправлю сам вам в сервис,

Коих щас хоть пруд пруди!

Вам останестся лишь только

"Подойди и забери!"

Вот кому то календарик,

с его фото на холсте.

И коротенький стишочек,

Именной, во всей красе!

Жду, короче Ваших писем,

С пожеланием, чего

И кому Вы так хотите

Приподнесть. Ну вот и все.