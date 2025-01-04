Словно призрак в заброшенном доме незримо,

раздражающим эхом сквозь стены бетона,

повторяю назойливо прошлого имя,

в унисон твоим мыслям мучительным фоном.



Повсеместна моя невесомая поступь,

отголосок пульсации жизни под кожей,

ароматом печали вплетённая в воздух,

надышаться которым ты больше не можешь.



Я присутствие боли на кончиках пальцев,

сновидений кошмарных — пугающий холод,

бессловесная тень в тишине твоей спальни

утолить не способная памяти голод.



Поцелуй пустоты — одиночества пытка,

как волна, разбиваясь о берега скалы,

ты вернёшься, чтоб вновь насладиться ошибкой,

сохраняя наивность под лоском эмали.