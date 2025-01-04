Словно призрак в заброшенном доме незримо,
раздражающим эхом сквозь стены бетона,
повторяю назойливо прошлого имя,
в унисон твоим мыслям мучительным фоном.
Повсеместна моя невесомая поступь,
отголосок пульсации жизни под кожей,
ароматом печали вплетённая в воздух,
надышаться которым ты больше не можешь.
Я присутствие боли на кончиках пальцев,
сновидений кошмарных — пугающий холод,
бессловесная тень в тишине твоей спальни
утолить не способная памяти голод.
Поцелуй пустоты — одиночества пытка,
как волна, разбиваясь о берега скалы,
ты вернёшься, чтоб вновь насладиться ошибкой,
сохраняя наивность под лоском эмали.