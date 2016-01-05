Успешная женщина. Её правила.

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Помни, что только от тебя зависит, как сложится твоя жизнь. Но если ты по -настоящему хочешь быть счастливой и богатой — ощущай себя такой. Как
можно чаще. И не важно, одинока ты сейчас или в отношениях, которые не
во всём тебя устраивают — представляй, заставь чувствовать себя так, как
бы ты хотела, чтобы было на самом деле — и через короткое время, по
закону притяжения, твоё пространство изменится в соответствии с твоим
запросом. Ведь события в нашей жизни всего лишь отражают наше внутреннее
состояние.