Успешная женщина. Её правила.

Помни, что только от тебя зависит, как сложится твоя жизнь. Но если ты по -настоящему хочешь быть счастливой и богатой — ощущай себя такой. Как

можно чаще. И не важно, одинока ты сейчас или в отношениях, которые не

во всём тебя устраивают — представляй, заставь чувствовать себя так, как

бы ты хотела, чтобы было на самом деле — и через короткое время, по

закону притяжения, твоё пространство изменится в соответствии с твоим

запросом. Ведь события в нашей жизни всего лишь отражают наше внутреннее

состояние.