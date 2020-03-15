Панорама из ясельных сказок,

Блеск ночей и шкатулки снов.

Помню каждую твою сонную фразу

Сохранив под покровом стихов.

Просыпаясь под утро вместе,

Ценя каждый последний момент,

Видя в злостном прекрасные вести

Будто ярко-лучистый свет.

Мы с тобою научимся верить,

Даже если и правды нет.

Я люблю тебя утром спросонья

Спустя пару десятков лет .