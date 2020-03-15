Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Панорама из ясельных сказок,
Блеск ночей и шкатулки снов.
Помню каждую твою сонную фразу
Сохранив под покровом стихов.
Просыпаясь под утро вместе,
Ценя каждый последний момент,
Видя в злостном прекрасные вести
Будто ярко-лучистый свет.
Мы с тобою научимся верить,
Даже если и правды нет.
Я люблю тебя утром спросонья
Спустя пару десятков лет .
..txt
358 Б