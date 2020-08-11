Написание сценариев праздника, концерта, вечеринки

Сценарий!!!.docx
32 КБ
сценарий.docx
37 КБ
В кратчайшие сроки напишу сценарий для вашего праздника, концерта, вечеринки. Сценарий с пошаговой инструкцией проведения, с детальным описанием всех тонкостей и нюансов, с перечнем всего необходимого для проведения праздника. Ваш праздник пройдет на УРА!
Даем обязательные рекомендации и идеи по костюмам, оформлению зала, постановке танцев и прочее.
Любое событие, любая тема. Пусть то будет мальчишник или отчетный концерт в ДК.
Перед сдачей подробный доклад о сценарии и разбор вопросов от заказчика.