Написание сценариев праздника, концерта, вечеринки

В кратчайшие сроки напишу сценарий для вашего праздника, концерта, вечеринки. Сценарий с пошаговой инструкцией проведения, с детальным описанием всех тонкостей и нюансов, с перечнем всего необходимого для проведения праздника. Ваш праздник пройдет на УРА!

Даем обязательные рекомендации и идеи по костюмам, оформлению зала, постановке танцев и прочее.

Любое событие, любая тема. Пусть то будет мальчишник или отчетный концерт в ДК.

Перед сдачей подробный доклад о сценарии и разбор вопросов от заказчика.