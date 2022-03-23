Работаю в индустрии развлечений с 2016 года. Занимаю должность педагога-организатора в Гимназии. Занимаюсь разработкой сценариев, оформлением сцены, подбором музыкального оформления.

Смотрю актуальные, популярные темы для написания сценариев. Мероприятия, на которые я довольно часто пишу сценарии: 1 сентября, последний звонок, новогоднее представление, интеллектуальный конкурс "Что? Где? Когда?", торжественные линейки, профориентационные мероприятия, мероприятия 23 февраля, 8 марта, 9 мая, мероприятия о культуре народов "Национальное дефиле" и другие мероприятия.