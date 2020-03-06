Сценарий видео для канала Ridddle

Цель:

Создать видео для YouTube канала Ridddle.

Задачи:

- изучить информацию из предоставленных источников;

- сформировать структуру ролика, отвечая параметрам проекта;

- написать сценарий до видео, включая подбор тематических фотографий или объектов;

- собрать всю необходимую базу источников и ссылок на авторитетные издания;

- отвечать тех. параметрам сценария (количество символом и тайминг), качества текста и достоверности;

- 100% оригинальный контент;

Предоставлен только фрагмент сценария!

Полный сценарий только при личном общении!