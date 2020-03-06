Сценарий видео для канала Ridddle

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:
Создать видео для YouTube канала Ridddle.
Задачи:
- изучить информацию из предоставленных источников;
- сформировать структуру ролика, отвечая параметрам проекта;
- написать сценарий до видео, включая подбор тематических фотографий или объектов;
- собрать всю необходимую базу источников и ссылок на авторитетные издания;
- отвечать тех. параметрам сценария (количество символом и тайминг), качества текста и достоверности;
- 100% оригинальный контент;
Предоставлен только фрагмент сценария!
Полный сценарий только при личном общении!
Ridddle.doc
17 КБ