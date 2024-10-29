Творческий проект "WonderwooD"

Я писатель-романист, основал этот проект на собственном романе "Чудолесье. Наследница флейты", написаном в жанре славяно-уральского, эпического фэнтези.

Во Вселенной Тарра, разворачиваются удивительные события, которые приведут к рождению нашего мира.

Мной полностью и с нуля продумал лор этой вселенной, его обитатели, локации, персонажи, сеттинг.

В планах проекта издать не просто книгу в бумажном и электронном (с интерактивом) формате, но и прописать оригинальную музыку, озвучить полномасштабный аудиосериал.

В максимальных планах создать видеоигру и экранизировать анимационный сериал.

Материала и моей фантазии хватит и на большое.

Проект организован с 2020 года и по сей день. Я ищу талантливых людей которые любят качественное фэнтези и интересные, глубокие истории.

ссылка на мастерскую проекта: https://t.me/tarrachudolesy



Так же ищу благотворителей и инвесторов.