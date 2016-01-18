Экспертная площадка для ученых и предпринимателей
Добавлена211 просмотров
8 лет назад
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Комплексное тестирование информационной системы для Министерства образования и науки Российской Федерации.
- Функциональное тестирование
- Кроссбраузерное тестирование (тестирование верстки)
- Написание тест-кейсов
- Автоматизированное тестирование
- Регрессионное тестирование