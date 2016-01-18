Экспертная площадка для ученых и предпринимателей

Добавлена
8 лет назад
211 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Комплексное тестирование информационной системы для Министерства образования и науки Российской Федерации. 

- Функциональное тестирование 

- Кроссбраузерное тестирование (тестирование верстки) 

- Написание тест-кейсов 

- Автоматизированное тестирование 

- Регрессионное тестирование

xpir.ru/