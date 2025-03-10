SCRUM-1.doc
9 КБ
SCRUM-2.doc
8 КБ
SCRUM-3.doc
8 КБ
Описание работы:
В рамках данного проекта я проводил регрессионное тестирование интернет-магазина после обновления функционала. Основной целью было проверить, не сломались ли основные функции сайта (регистрация, оформление заказа, корзина).
Что было сделано:
• Составлены тест-кейсы для проверки ключевых пользовательских сценариев.
• Проведено ручное тестирование функциональности на различных браузерах.
• Обнаружено 5 багов, включая ошибки в процессе оформления заказа и неправильную работу кнопок на мобильных устройствах.
• Все баги были задокументированы в виде баг-репортов в Jira.
Прикрепленные файлы:
• Тест-кейсы (Google Docs/Notion)
• Баг-репорты (Jira/Excel)