Описание работы:

В рамках данного проекта я проводил регрессионное тестирование интернет-магазина после обновления функционала. Основной целью было проверить, не сломались ли основные функции сайта (регистрация, оформление заказа, корзина).

Что было сделано:

• Составлены тест-кейсы для проверки ключевых пользовательских сценариев.

• Проведено ручное тестирование функциональности на различных браузерах.

• Обнаружено 5 багов, включая ошибки в процессе оформления заказа и неправильную работу кнопок на мобильных устройствах.

• Все баги были задокументированы в виде баг-репортов в Jira.

Прикрепленные файлы:

• Тест-кейсы (Google Docs/Notion)

• Баг-репорты (Jira/Excel)