Тестирование сервиса доставки

Такой сайт, подобие BlaBlaCar, но только для доставки посылок. Юзеры размещают свои поездки/посылки и все желающие могут подзаработать на попутной доставке.

Пока сайт очень сырой и требует значительной доработки. Там много всего, от монетизации до дизайна (тем более, что это взаимосвязано всё).

Дал много советов по доработке, попутно собрал кучу багов )

Надеюсь, что владельцы найдут силы и средства для доведения проекта до продакшена.

Если делать хороший сайт с богатым функционалом, со множеством возможностей для юзеров, то на доделку потребуется около месяца (160ч). Но это общее время, т.е. в течение месяца нужно проделать большую работу по обсуждению и утверждению дизайна, логики работы отдельных страниц и блоков. Внедрение новых функций можно разбить на этапы, однако, нужно заранее подготовить почву (дизайн и back-end) для этого поэтапного расширения, чтобы потом не переделывать опять всё заново.

Отчёт в GoogleDoc.

Время на отчёты 15+ч