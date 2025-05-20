Перевод видео формата в текст (1 минута)

Транскрибация аудио и видео в текст — быстро, точно, профессионально
Привет!
Меня зовут Денис, и я предлагаю качественную транскрибацию аудио- и видеоматериалов на русском и украинском языках. Гарантирую грамотность, точность и строгое соблюдение сроков.
Что вы получите:
1. Чистый и структурированный текст
2. Удаление слов-паразитов (по желанию)
3. Указание тайм-кодов (опционально)
4. Конфиденциальность и внимательное отношение
Мои расценки:
До 10 минут — 100 грн / $2.50
До 30 минут — 250 грн / $6.50
До 60 минут — 400 грн / $10
Срочные заказы (в течение 12 часов) — +50%
Обработка с тайм-кодами — +20%
Индивидуальный подход к каждому заказу. Обсудим всё перед началом работы!
Готовы начать?
Пишите — отвечу быстро и примусь за работу с полной отдачей!
Нужно для заказа:
Чтобы выполнить Ваш заказ мне потребуется от Вас чёткое, качественное и понятное техническое задание.