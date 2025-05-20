Перевод видео формата в текст (1 минута)

Транскрибация аудио и видео в текст — быстро, точно, профессионально

Привет!

Меня зовут Денис, и я предлагаю качественную транскрибацию аудио- и видеоматериалов на русском и украинском языках. Гарантирую грамотность, точность и строгое соблюдение сроков.

Что вы получите:

1. Чистый и структурированный текст

2. Удаление слов-паразитов (по желанию)

3. Указание тайм-кодов (опционально)

4. Конфиденциальность и внимательное отношение

Мои расценки:

До 10 минут — 100 грн / $2.50

До 30 минут — 250 грн / $6.50

До 60 минут — 400 грн / $10

Срочные заказы (в течение 12 часов) — +50%

Обработка с тайм-кодами — +20%

Индивидуальный подход к каждому заказу. Обсудим всё перед началом работы!

Готовы начать?

Пишите — отвечу быстро и примусь за работу с полной отдачей!

Нужно для заказа:

Чтобы выполнить Ваш заказ мне потребуется от Вас чёткое, качественное и понятное техническое задание.