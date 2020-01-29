Перевод видео в текст

Сделаюперевод из аудио (видео) в текст (транскрибация текста, стенограмма).Грамотнои очень быстро перепечатаю текст из лекций, семинаров, тренингов, видео-уроков и т.д. Убираю слова-паразиты.Работаю быстро, четко и грамотно. Обеспечиваюответственное и качественное выполнение задания с учетом заявленных требований.

Настроена на продолжительное сотрудничество.