Профессиональная транскрибация

ТОП исполнитель на YouDo и FL.RU. Работаю с 2009 года. Тысячи довольных заказчиков. За время работы на сервисе YouDo зарекомендовал себя как грамотный и ответственный специалист с безупречной репутацией.

Постараюсь в общих чертах рассказать, почему Вам стоит выбрать меня исполнителем.

1. Несу персональную ответственность.

Всю работу выполняю сам, за качество отвечаю своей головой. Пропуски влияющих на смысл слов или предложений при расшифровке не допускаю. Не перенаправляю задания другим исполнителям по более низкой цене и не работаю ни с кем в команде.

2. Заморочен на качестве.

Не пользуюсь машинным переводом. Несколько раз проверяю готовый текст на грамматику, пунктуацию и орфографию. Также всегда проверяю терминологию и имена собственные на правописание в Интернете. Мне можно доверить любые, даже самые сложные на ваш взгляд темы: биохимия, медицина, энергетика, экономика, математика, физика, финтех и прочие.

3. Делаю очень быстро.

Доказательство тому отзывы моих заказчиков и сертификат по набору текста. Скорость печати, достигающая в среднем 600-650 знаков в минуту, позволяет брать даже самые срочные заказы.

4. Умею хорошо оформлять текст.

Читать текст и работать с ним будет максимально удобно: выберу шрифт, стилистику оформления, при необходимости расставлю тайм-коды, уберу слова-паразиты, повторяющиеся слова и так далее. Если же у Вас существуют свои определенные требования, выполню точно согласно техническому заданию.

5. Всегда на связи.

Во время выполнения Вашего задания можете в любое время уточнить, как обстоят дела. Отвечаю оперативно, по любому каналу связи (сообщение на e-mail, звонок на телефон, сообщение в чате YouDo или в мессенджеры).

6. Работаю очень давно.

Работаю в этой сфере с 2009-ого года. С тех пор я набрал огромное количество опыта в расшифровке записей интервью, фокус-групп, судебных заседаний, конференций и других проектов. Мои постоянные клиенты - топовые журналисты, крупные издания, тренеры различных категорий.

7. Имею статус самозанятого.

Для юридических и физических лиц выдаю чеки об оказанных услугах.