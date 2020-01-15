Расшифровка аудио-записей психолога. Пример "12,12,2019. Проходя через соревнования мы очень часто чувство разочарование, из-за того что мы что-то не доделали, мы могли победить, но не победили. Это самое негативное чувство которое нас охватывает чувство упущенной возможности. Из-за этого мы грустим, чувством апатия, это нас угнетает..."