Транскрибация и печатание текста

Здравствуйте! Меня зовут Прохорова Наталья. Мне 47лет. Я работаю учителем начальных классов. Я хотела бы немного подработать, а

если хорошо у меня будет получаться, то и сделать эту работу основным

источником дохода. Мне кажется, что основными качествами для данной

работы является профессионализм, повышенная работоспособность,

ответственность,исполнительность, аккуратность, пунктуальность и

организованность. Я стараюсь, чтобы данные качества были мне помощниками

в работе с вами. Необходимые условия для работы у меня созданы в моем доме,

также постараюсь, чтобы не отвлекала моя пока основная работа в школе. Надеюсь

на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. Жду вашего положительного

ответа.Выполню набор текста грамотно и качественно с любого источника: Pdf, фото,рукописи, сайта и др. Текст должен быть на русском языке.Ответственно подхожу к работе и гарантирую сдачу работы в срок.Перепечатаю лекции, методички, курсовые, дипломные работы и т. д.Также выполняю набор математических формул, таблиц и др. Делаю перепечаткутекста любой сложности.При необходимости исправлю орфографические и пунктуационные ошибки в Вашемтексте (только для текстов на русском языке).Готовая работа сдается документом Word.Нужно для заказа:От Вас потребуется:- Прислать мне исходный материал для перепечатки.- Написать Ваши требования к оформлению и формату сдачи работы. Также расшифрую ваши аудио- ивидеозаписи любой тематики и любой сложности качественно.Нужно для заказа:От вас требуется:- аудио или видео файл любого формата, который необходимо расшифровать;- краткая инструкция с пожеланиями по конечному результату: форматтекстового файла, полнота расшифровки, оформление конечного текста и т. д.Что Вы получите в результате:- Оформлю текст в Word с разбивкой на абзацы.- Обозначу говорящих по именам- Проверю орфографию/пунктуацию после выполнения работы- Проверю в поиске название фирм, акронимов.- Дословно расшифрую.- Уберу слова-паразиты