Администрирование курсов на платформе GetCours
Добавлена120 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
e-Привязка домена, доменной почты,
интеграция инастройка разных видов
оплаты
- Оформление уроков: загрузкавидео, домашних заданий, текстовых и
аудио материалов
- Добавлениепользователей в группы, сегменты
-Настройка и выдача доступов к тренингам,
урокам
- Создание продуктов, предложений,виджетов
- Настройка и организацияработы менеджеров с заказами, платежами
-Настройка процессов, воронок и
автовебинаров
- Подготовка вебинарныхкомнат, создание трансляций
- Настройкаe-mail рассылок: верстка и оформление
писем, цепочки автоматизации