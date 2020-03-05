Администрирование курсов на платформе GetCours

Добавлена
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

e-Привязка домена, доменной почты,

интеграция инастройка разных видов

оплаты

- Оформление уроков: загрузкавидео, домашних заданий, текстовых и

аудио материалов

- Добавлениепользователей в группы, сегменты

-Настройка и выдача доступов к тренингам,

урокам

- Создание продуктов, предложений,виджетов

- Настройка и организацияработы менеджеров с заказами, платежами

-Настройка процессов, воронок и

автовебинаров

- Подготовка вебинарныхкомнат, создание трансляций

- Настройкаe-mail рассылок: верстка и оформление

писем, цепочки автоматизации