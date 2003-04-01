Делопроизводство ДОУ и ООУ

Работа с детскими садами и школами по разработке и изготовлению бланков документов, образцов документов, инструкций - Приморского, Выборгского, Калининского, Красногвардейского районов Санкт-Петербурга.

Сотрудничество с отделами образования Администраций Приморского и Выборгского районов Санкт-Петербурга.

Авторство брошюр по делопроизводству в ДОУ и ОУ (написание, предпечатная подготовка, верстка, печать, изготовление брошюр (на скобах до 60 страниц)).

Рерайт брошюр (медицинскокой тематики), рерайт инструкций по эксплуатации бытовой техники и аппаратуры.

Сборник брошюр по делопроизводству в ДОУи ОУ Санкт-Петербург Делопроизводство в ДОУ [table]

1. Организация делопроизводства Номенклатура дел ДОУ

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2. Примерный устав ДОУ Устав (вариант 1) Устав (вариант 2)

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3. Примерный перечень локальных актов Положение об общем собрании ДОУ Положение о совете ДОУ Положение о попечительском совете Положение о совете педагогов ДОУ Правила трудового распорядка Положение о расходовании внебюджетных средств Договора ДОУ с родителями

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4. Закон «Об образовании» Гражданский кодекс Закон «О некоммерческих организациях» Закон «О защите прав потребителей» Закон «О бухгалтерском учете» Налогообложение и отчетность Постановление Правительства «Об утверждении правил оказания платных услуг» * (Законы представлены в форме выдержек касающихся делопроизводства в ДОУ)

5. Дополнительные платные услуги Министерские письма Министерские инструкции Муниципальные документы

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6. Приказ Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 12.07.99 № 546 (приложение 2) Специфика предоставления отдельных видов платных образовательных услуг Особенности организации и оформления услуг Примерные формы документов Смета доходов и расходов ОУ Отчет о расходовании внебюджетных средств ОУ

[/table] [table]

7. Приказ Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 05.02.99 № 44 Приложение к приказу Комитета по образованию от 05.02.99 № 44 Организация платных образовательных услуг Документальное оформление услуг Оформление оплаты платных услуг Установление цены платных услуг

[/table] [table]

8. Маркетинг платных дополнительных образовательных услуг Методика формирования стоимости услуг, оказываемых образовательными учреждениями Положение об образовании и распределении доходов от внебюджетной деятельности Положение о фонде социальной защиты работников Положение о беспроцентном займе Положение о премировании штатных сотрудников

[/table] [table]

9. Постановление Правительства РФ от 05.06.01 г. № 505 «Правила оказания платных услуг» (в редакции Постановления Правительства

РФ от 01.04.2003 г. № 181) Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования» Письмо Минобразования о лицензировании платных Дополнительных образовательных услуг

[/table] [table]

11. Трудовой кодекс Постановление Правительства «О досрочном назначении пенсий» Письмо Минобразования «О вопросах нормирования и оплаты труда» Прием на работу Отказ в приеме на работу Перевод на другую работу Увольнение с работы

[/table] [table]

12. Кадровое делопроизводство Постановление Правительства РФ «О трудовых книжках» от 16 апреля 2003г. № 225 «Инструкция по заполнению трудовых книжек» Приложение 1 к Постановлению Минтруда Российской Федерации от 10 октября

2003 года № 69 Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 6 апреля 2001 года № 26 «Об утверждении унифицированных форм

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»

[/table] [table]

13. Заключение трудового договора Прием на работу на определенный срок Изменение трудового договора Прекращение трудового договора

[/table] [table]

14. Прекращение трудового договора Отпуска Применение поощрений и дисциплинарных взысканий Наименование должностей «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам

образовательных учреждений»

[/table] МЕДИЦИНСКАЯКАРТАРЕБЕНКА(форма № 026/у) [table]

А5 – 148 × 210 мм

А4 – 210 × 297 мм

[/table] Пакет документов по охране труда в ДОУ 1. ИНСТРУКЦИЯпо пожарной безопасности в учреждении2. ИНСТРУКЦИЯпо охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В3. ИНСТРУКЦИЯпо охране труда для воспитателя (старшего воспитателя)4. ИНСТРУКЦИЯпо охране труда для помощника воспитателя (младшего воспитателя)5. ИНСТРУКЦИЯпо охране труда для музыкального руководителя6. ИНСТРУКЦИЯпо охране труда для инструктора по физической культуре7. ИНСТРУКЦИЯпо охране труда при проведении занятий по гимнастике8. ИНСТРУКЦИЯпо охране труда при проведении занятий по плаванию9. ИНСТРУКЦИЯпо охране труда при проведении прогулок, туристских походов, экскурсий, экспедиций10. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для логопеда(дефектолога, педагога-психолога)11. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для делопроизводителя12. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе накопировально-множительных аппаратах13. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для кастелянши14. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при стирке белья15. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с кухоннойэлектроплитой16.ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе е электромясорубкой17.ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с электротитаном18. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе с жарочнымшкафом19. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при мытье посуды20. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для кухонного рабочего21. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при уборке помещений22. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для кладовщика23. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для рабочего покомплексному обслуживанию и ремонту зданий24. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда при работе сприменением переносных электроинструментов25. ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для сторожа-дворника(дворника) Дополнительные журналы используемые в ДОУ [table]

1. БРАКЕРАЖНЫЙ ЖУРНАЛ готовой кулинарной продукции (СанПиН 2.4.1.2660-10, приложение 13)

[/table] [table]

2. БРАКЕРАЖНЫЙ ЖУРНАЛ поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов (СанПиН 2.4.1.2660-10, приложение 14)

3. ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЯ (СанПиН 2.4.1.2660-10, приложение 16)

[/table] [table]

4. (Адаптирована для использования в образовательных учреждениях) КНИГА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КНИГА отзывов и предложений ______________________________________________________ (наименование образовательного учреждения) ______________________________________________________ ______________________________________________________ «____»____________________201___г. место печати ___________________________ (подпись руководителя)

[/table] Унифицированнаяформа № Т-2Утвержденапостановлением Госкомстата Россииот05.01.2004 № 1 [table]

Код

Форма по ОКУД

0301002

по ОКПО

[/table] (наименование организации)[table]

Дата со-ставления

Табельный номер

Идентификационный номер налогоплательщика

Номер страхового свиде-тельства государственного пенсионного страхования

Алфа-вит

Характер работы

Вид работы (основная, по со-вместительству)

Пол (мужской, женский)

[/table] ЛИЧНАЯ КАРТОЧКАработника

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКАработника Сборник брошюр по делопроизводству в ОУ Автор:ЛИЗИН П. Д. Санкт-Петербург Делопроизводство в ОУ [table]

1. Организация делопроизводства Номенклатура дел ОУ

[/table] [table]

2. Устав (вариант 1) Законодательное обоснование устава Устав (вариант 2) Локальные акты

[/table] [table]

3. Положение о совете ОУ Положение о педагогическом совете Положение о попечительском совете Положение о родительском комитете Положение о методическом объединении Положение об установлении доплат Правила трудового распорядка

[/table] [table]

4. Закон «Об образовании» Гражданский кодекс Закон «О некоммерческих организациях» Закон «О защите прав потребителей» Закон «О бухгалтерском учете» Налогообложение и отчетность Постановление Правительства «Об утверждении правил оказания платных услуг» (Законы представлены в форме выдержек касающихся делопроизводства в ОУ)

[/table] [table]

5. Дополнительные платные услуги Министерские письма Министерские инструкции Муниципальные документы

[/table] [table]

6. Приказ Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 12.07.99 № 546 (приложение 2) Специфика предоставления отдельных видов платных образовательных услуг Особенности организации и оформления услуг Примерные формы документов Смета доходов и расходов ОУ Отчет о расходовании внебюджетных средств ОУ

[/table] [table]

7. Приказ Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга от 05.02.99 № 44 Приложение к приказу Комитета по образованию от 05.02.99 № 44 Организация платных образовательных услуг Документальное оформление услуг Оформление оплаты платных услуг Установление цены платных услуг

[/table] [table]

8. Маркетинг платных дополнительных образовательных услуг Методика формирования стоимости услуг, оказываемых образовательными учреждениями Положение об образовании и распределении доходов от внебюджетной деятельности Положение о фонде социальной защиты работников Положение о беспроцентном займе Положение о премировании штатных сотрудников

[/table] [table]

9. Постановление Правительства РФ от 05.06.01 г. № 505 «Правила оказания платных услуг» (в редакции Постановления Правительства

РФ от 01.04.2003 г. № 181) Приказ Минобразования РФ от 10.07.2003 г. № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования» Письмо Минобразования о лицензировании платных дополнительных образовательных услуг

[/table] [table]

11. Трудовой кодекс Постановление Правительства «О досрочном назначении пенсий» Письмо Минобразования «О вопросах нормирования и оплаты труда» Прием на работу Отказ в приеме на работу Перевод на другую работу Увольнение с работы

[/table] [table]

12. Кадровое делопроизводство Постановление Правительства РФ «О трудовых книжках» от 16 апреля 2003г. № 225 «Инструкция по заполнению трудовых книжек» Приложение 1 к Постановлению Минтруда Российской Федерации от 10 октября 2003 года № 69 Постановление Государственного комитета РФ по статистике от 6 апреля 2001 года № 26 «Об утверждении унифицированных форм

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты»

[/table] [table]

13. Заключение трудового договора Прием на работу на определенный срок Изменение трудового договора Прекращение трудового договора

[/table] [table]

14. Прекращение трудового договора Отпуска Применение поощрений и дисциплинарных взысканий Наименование должностей «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам

образовательных учреждений»

[/table] [table]

15. Перечень приказов по педагогическому составу по месяцам Перечень приказов по учащимся Общие требования к книге приказов Приказы

[/table] [table]

16. Годовая циклограмма: приказы

[/table] [table]

17. Годовая циклограмма: приказы по учащимся

[/table]

Дополнительные журналы используемые в ОУ[table]

1. БРАКЕРАЖНЫЙ ЖУРНАЛ готовой кулинарной продукции (СанПиН 2.4.1.2660-10, приложение 13)

[/table] [table]

2. БРАКЕРАЖНЫЙ ЖУРНАЛ поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов (СанПиН 2.4.1.2660-10, приложение 14)

3. ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЯ (СанПиН 2.4.1.2660-10, приложение 16)

[/table] [table]

4. (Адаптирована для использования в образовательных учреждениях) КНИГА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

КНИГА отзывов и предложений ______________________________________________________ (наименование образовательного учреждения) ______________________________________________________ ______________________________________________________ «____»____________________201___г. место печати ___________________________ (подпись руководителя)

[/table]5.КНИГА учета и записи выданных аттестатовоб основном общем образовании с отличием__________________ РООСанкт-Петербурга 6.КНИГА учета и записи выданных аттестатовоб основном общем образовании__________________ РООСанкт-Петербурга 7.КНИГА учета и записи выданных аттестатово среднем (полном) общем образованиис золотой медалью__________________ РООСанкт-Петербурга 8.КНИГА учета и записи выданных аттестатово среднем (полном) общем образованиис серебряной медалью__________________ РООСанкт-Петербурга 9.КНИГА учета и записи выданных аттестатово среднем (полном) общем образовании__________________ РООСанкт-Петербурга Унифицированнаяформа № Т-2Утвержденапостановлением Госкомстата Россииот05.01.2004 № 1 [table]

Код

Форма по ОКУД

0301002

по ОКПО

[/table] (наименованиеорганизации)[table]

Дата со-ставления

Табельный номер

Идентификационный номер налогоплательщика

Номер страхового свиде-тельства государственного пенсионного страхования

Алфа-вит

Характер работы

Вид работы (основная, по со-вместительству)

Пол (мужской, женский)