Задачи:
— Внутри компании
- Создание и изменение структуры управления компании: оргструктура, бизнес-процессы, бюджетирование, методологии, регламенты, описание функционала сотрудников, KPI.
- Внедрение CRM системы для отслеживания работы сотрудников, постановки задач и прочей коммуникации.
- Ответственность за достижение по целевым показателям прибыли и выручки.
- Аудит, анализ и оценка эффективности бизнес-процессов.
- Оптимизация и внедрение стандартов и регламентов, контроль их выполнения.
- Построение системы нормирования, оплаты труда и мотивации, KPI.
- Внедрения обучения сотрудников: воркшопы и тренинги.
— Performance-marketing
- Разработка маркетинговой стратегии, контент-стратегии и воронок продаж для клиентов
- Составление контент-планов, подготовка контента, публикация
- Создание рекламных креативов и запуск кампаний MyTarget, ВКонтакте, Яндекс.Директ, контекст и CEO
- Разработка креативных интеграций с блогерами и коллаборации для клиентов
- Подготовка смет, отчетов и предложений, а также презентаций для команды