Задачи:

— Внутри компании

- Создание и изменение структуры управления компании: оргструктура, бизнес-процессы, бюджетирование, методологии, регламенты, описание функционала сотрудников, KPI.

- Внедрение CRM системы для отслеживания работы сотрудников, постановки задач и прочей коммуникации.

- Ответственность за достижение по целевым показателям прибыли и выручки.

- Аудит, анализ и оценка эффективности бизнес-процессов.

- Оптимизация и внедрение стандартов и регламентов, контроль их выполнения.

- Построение системы нормирования, оплаты труда и мотивации, KPI.

- Внедрения обучения сотрудников: воркшопы и тренинги.

— Performance-marketing

- Разработка маркетинговой стратегии, контент-стратегии и воронок продаж для клиентов

- Составление контент-планов, подготовка контента, публикация

- Создание рекламных креативов и запуск кампаний MyTarget, ВКонтакте, Яндекс.Директ, контекст и CEO

- Разработка креативных интеграций с блогерами и коллаборации для клиентов

- Подготовка смет, отчетов и предложений, а также презентаций для команды