Коуч, психолог в ваш экспертный проект

Проводите курсы для предпринимателей, но сталкиваетесь с тем, что ученики не внедряют полученные знания, а доходимость до конца оставляет желать лучшего?

Хотите, чтобы ваши студенты не просто смотрели уроки, а получали реальные результаты, которыми можно гордиться?

Меня зовут Виктория, я личный и групповой коуч, психолог, гипнотерапевт, бизнес - аналитик.

Помогу вашим слушателям избавиться от внутренних блоков, страхов изменения, перфекционизма, сомнений в себе, прокрастинации. Систематизировать знания и внедрить их в работу.

Чем могу быть полезна:

Проведение практических занятий для отработки полученных знаний. Например, навыка проведения бесплатных консультаций. Каждый из участников в спокойной, безопасной обстановке приобретет положительный опыт. Что в дальнейшем ему поможет уверенно применять навык в реальной практике.

Модерация, ведение групп. Управление процессом, поддержка, консультирование.

Проведение мастрмайнд встреч. Групповая работа, которая поможет вашим ученикам определиться с конкретными целями на обучение, обозначить задачи, по которым они будут идти, получить поддержку от других участников, увидеть, что они не одиноки в своих действиях и чувствах.

Индивидуальные коучинговые консультации, где мы проработаем страхи, неэффективные установки, самосаботаж, нежелание действовать, которые мешают вашим студентам двигаться к цели.

Проведение тематических вебинаров на тему самопознания, установок и эмоций.

Благодаря нашему сотрудничеству у вас появится возможность еще раз проанализировать с какими запросами и целями слушатели заходят на обучение, использовать полученную информацию для привлечения новых клиентов. Получить больше ярких и результативных кейсов.

Буду рада быть причастной к повышению репутации вашего курса, привлечению новых клиентов и увеличению дохода.