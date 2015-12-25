MyPay - система приема онлайн-платежей

Руководитель проекта MyPay (по текущий момент по части рекламы)

MyPay - это украинский сервис по приему платежей через интернет.

составлен медиа-план;

курировалась работа дизайнера (было разработано несколько вариантов, итоговый из которых представлен в работе);

было составлено семантическое ядро (более 1000 запросов), которое расширяется по сей день;

активная работа над контент-маркетингом;

составлены списки нововведений и производится постепенно ихнее внедрение.

В целом проект находится на стадии постоянного развития и мероприятий по его продвижению.

За техническую часть проекта отвечает IT-отдел.