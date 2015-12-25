MyPay - система приема онлайн-платежей

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9 лет назад
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FireShot Screen Capture #024 - 'MYPAY – быстрое ПОПОЛНЕНИЕ _ простые ПЛАТЕЖИ в онлайн' - www_my-pay_com_ua_ru.png
FireShot Screen Capture #026 - 'О нас I MyPay' - www_my-pay_com_ua_ru_about_html.png
FireShot Screen Capture #025 - 'Оплата услуг интернет-провайдеров – онлайн-сервис MyPay' - www_my-pay_com_ua_ru_internet.png

Руководитель проекта MyPay (по текущий момент по части рекламы)

MyPay - это украинский сервис по приему платежей через интернет.

  • составлен медиа-план;
  • курировалась работа дизайнера (было разработано несколько вариантов, итоговый из которых представлен в работе);
  • было составлено семантическое ядро (более 1000 запросов), которое расширяется по сей день;
  • активная работа над контент-маркетингом;
  • составлены списки нововведений и производится постепенно ихнее внедрение.
В целом проект находится на стадии постоянного развития и мероприятий по его продвижению.

За техническую часть проекта отвечает IT-отдел.