MyPay - система приема онлайн-платежей

Руководитель проекта MyPay (по текущий момент по части рекламы)
MyPay - это украинский сервис по приему платежей через интернет.
- составлен медиа-план;
- курировалась работа дизайнера (было разработано несколько вариантов, итоговый из которых представлен в работе);
- было составлено семантическое ядро (более 1000 запросов), которое расширяется по сей день;
- активная работа над контент-маркетингом;
- составлены списки нововведений и производится постепенно ихнее внедрение.
За техническую часть проекта отвечает IT-отдел.