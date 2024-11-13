Наведу порядок в бизнесе через анализ и оптимизацию бизнес-процессов
Добрый день! Наведу порядок в вашем бизнесе:
- Проведение аудита текущих бизнес – процессов компании для выявления проблемных зон и возможностей для оптимизации. Сбор и анализ требований, проведение интервью с сотрудниками для выявления «болей» и потребностей;
- Создание регламентов и инструкций по новым и оптимизированным бизнес-процессам.
Внедрение новых или оптимизированных процессов в работе подразделений компании
Обучение сотрудников новым методам работы и инструментам.
- Внесение изменений и улучшений на основе анализа и обратной связи от команды
Согласование изменений и предложений с руководителями отделов;
- Составление отчета по предпроектному обследованию и технических заданий для автоматизации бизнес - процессов;
- Управление командой разработчиков и аналитиков при автоматизации;
- Разработка стратегии развития компании.
Нужно для заказа:
- 30 мин. предварительная беседа;
- Заполнение небольшой анкеты;
- Готовность от собственника и сотрудников к совещаниям - созвонам в процессе работы;
- Стойкое желание навести порядок в своем бизнесе: освободить время для личной жизни, наладить отношения с клиентами и партнерами, иметь самостоятельную команду.