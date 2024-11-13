Наведу порядок в бизнесе через анализ и оптимизацию бизнес-процессов

Добрый день! Наведу порядок в вашем бизнесе:



- Проведение аудита текущих бизнес – процессов компании для выявления проблемных зон и возможностей для оптимизации. Сбор и анализ требований, проведение интервью с сотрудниками для выявления «болей» и потребностей;

- Создание регламентов и инструкций по новым и оптимизированным бизнес-процессам.

Внедрение новых или оптимизированных процессов в работе подразделений компании

Обучение сотрудников новым методам работы и инструментам.

- Внесение изменений и улучшений на основе анализа и обратной связи от команды

Согласование изменений и предложений с руководителями отделов;

- Составление отчета по предпроектному обследованию и технических заданий для автоматизации бизнес - процессов;

- Управление командой разработчиков и аналитиков при автоматизации;

- Разработка стратегии развития компании.



Нужно для заказа:

- 30 мин. предварительная беседа;

- Заполнение небольшой анкеты;

- Готовность от собственника и сотрудников к совещаниям - созвонам в процессе работы;

- Стойкое желание навести порядок в своем бизнесе: освободить время для личной жизни, наладить отношения с клиентами и партнерами, иметь самостоятельную команду.