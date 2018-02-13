Предоставление аналитической информации собственни
Добавлена286 просмотров
6 лет назад
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предоставление аналитической информации собственнику:
1. Какова реальная ситуация внутри компании и за ее пределами,
2. Где происходят сбои(выявление) в работе компании: причины, план и реализация устранения.
Осуществление аналитической деятельности работы секторов компании;
Подготовка аналитической информации по развитию направлений;
"Умение мыслить масштабно, "вид сверху". Видеть ситуацию всесторонне
Возможность прописать, внедрить и отработать процесс совещаний директоров с собственниками по целям/задачам и результатам;
Подробности результаты по ссылке Вконтакте http://vk.com/id350417861
4.rtf
3 КБ