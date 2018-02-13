Предоставление аналитической информации собственни

Предоставление аналитической информации собственнику:

1. Какова реальная ситуация внутри компании и за ее пределами,

2. Где происходят сбои(выявление) в работе компании: причины, план и реализация устранения.

Осуществление аналитической деятельности работы секторов компании;

Подготовка аналитической информации по развитию направлений;

"Умение мыслить масштабно, "вид сверху". Видеть ситуацию всесторонне

Возможность прописать, внедрить и отработать процесс совещаний директоров с собственниками по целям/задачам и результатам;

Подробности результаты по ссылке Вконтакте http://vk.com/id350417861