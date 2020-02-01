Промоўtion (+ We are Mova)

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Личный проект.
We are Mova - проект, который объединяет в себе все, что связано с беларуским языком и играми. Информирование, локализации, розыгрыши и тд. Ежедневная работа
Промоўtion - визуальное интервью-шоу с гостями, которые связаны с вышеупомянутой темой. Ритм выхода: +- каждый месяц