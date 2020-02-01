Промоўtion (+ We are Mova)

https://www.youtube.com/channel/UCRckthy-veKYPbqof9pMrNA

Личный проект.

We are Mova - проект, который объединяет в себе все, что связано с беларуским языком и играми. Информирование, локализации, розыгрыши и тд. Ежедневная работа

Промоўtion - визуальное интервью-шоу с гостями, которые связаны с вышеупомянутой темой. Ритм выхода: +- каждый месяц