Разработка телеграм-ботов любой сложности
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5 месяцев назад
ринимаю заказы любой сложности. Для максимального роста вашего телеграм-бота предлагаю вам добавить:
1) воронка продаж
2) добавление голосовых и видео
3) подключение систем оплаты на ваши реквизиты
4) админ-панель, чтобы вы могли управлять своим ботом с помощью кнопок
5) база данных для дальнейшей связи с пользователями вашего бота
6) рассылка по нажатию вами на кнопку
7) реферальные программы
8) веб-апп приложения
Нужно для заказа:
Чтобы выполнить ваш заказ и на выходе получить то, что вы придумали в голове, распишите мне подробно все ваши задумки, также вы можете прикрепить файлы, если они есть.