Разработка телеграм-ботов любой сложности

ринимаю заказы любой сложности. Для максимального роста вашего телеграм-бота предлагаю вам добавить:

1) воронка продаж

2) добавление голосовых и видео

3) подключение систем оплаты на ваши реквизиты

4) админ-панель, чтобы вы могли управлять своим ботом с помощью кнопок

5) база данных для дальнейшей связи с пользователями вашего бота

6) рассылка по нажатию вами на кнопку

7) реферальные программы

8) веб-апп приложения

Нужно для заказа:

Чтобы выполнить ваш заказ и на выходе получить то, что вы придумали в голове, распишите мне подробно все ваши задумки, также вы можете прикрепить файлы, если они есть.