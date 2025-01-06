Выкуп товаров и перевозка из Китая под ключ

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4 месяца назад
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Международная логистическая компания Chinasky Карго 7775. Специализируемся на предоставлении всех видов транспортных услуг, а также поиском, поставкой товаров и оборудований из Китая в Россию и соседние страны. Наша компания не только отправляет в страны СНГ, а также любые товары и абсолютно любым видом транспорта по всему миру 🌍📦🛳✈️🚃🚚

Мы можем помочь вам:

✅найти и заказать товары любой сложности напрямую у китaйских фaбpик.

✅договориться о цене, кoличестве и материале.

✅перевести пeрегoвoры на китайском.

✅доставить груз из Китая в страны СНГ: авиа, автo, ж.д.

✅найти нужный товар для продажи на маркетплейсах.

✅ безопасная и проверенная услуга переводов средств на карту а так же на расчётный счёт компании.

✅Можем отправить по городам страны удобной транспортной компанией.

Работаем как с единичными заказами, так и с оптовыми.

🥇8 лет успешной работы, и 10000 довольных клиентов.