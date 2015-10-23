Выпуск СМИ

1. 2008 - 2009 гг "ГАЗЕТА В ОФИС"
Выпуск корпоративного рекламно-информационного издания - газета , ежемесячно.
Организация выпусков.
Полный объем работ: концепция, дизайн, редактура, журналистика, копирайтинг, фотосъемки
2. 2009 - 2010 гг "Хозяйственный отдел"
Выпуск регионального отраслевого СМИ
газета (периодичность - 1 раз в квартал, формат 4 полосы А3)
Выходила в качестве печатного приложения к интернет-порталу "Хозяйственный отдел" (Клининг в Нижнем Новгороде)
сайт: www.nnovclean.ru (просуществовал в период с 2009 по 2015 гг)
Выполненные работы:
- концепция, фирменный стиль издания, проектирование, частичный дизайн
- редактор, журналист, фотограф, дизайнер рекламных макетов
- рекламная деятельность (продажа рекламных мест, публикаций)
- распространение издания (подписка, адресная рассылка, рассылка по базе городских бизнес-изданий)