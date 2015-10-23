Выпуск СМИ

1. 2008 - 2009 гг "ГАЗЕТА В ОФИС"

Выпуск корпоративного рекламно-информационного издания - газета , ежемесячно.

Организация выпусков.

Полный объем работ: концепция, дизайн, редактура, журналистика, копирайтинг, фотосъемки

2. 2009 - 2010 гг "Хозяйственный отдел"

Выпуск регионального отраслевого СМИ

газета (периодичность - 1 раз в квартал, формат 4 полосы А3)

Выходила в качестве печатного приложения к интернет-порталу "Хозяйственный отдел" (Клининг в Нижнем Новгороде)

сайт: www.nnovclean.ru (просуществовал в период с 2009 по 2015 гг)

Выполненные работы:

- концепция, фирменный стиль издания, проектирование, частичный дизайн

- редактор, журналист, фотограф, дизайнер рекламных макетов

- рекламная деятельность (продажа рекламных мест, публикаций)

- распространение издания (подписка, адресная рассылка, рассылка по базе городских бизнес-изданий)