Обучение 1С: Зарплата и управление персоналом (ЗУП) с нуля

Цель курса - обучение работе в режиме пользователь в программе 1С Зарплата и управление персоналом (с нуля): системное выстраивание работы, базовые справочники и документы, принципы работы. Экзаменом будет самостоятельно воспроизведение цепочки от приема сотрудника на работу до расчета и выплаты зарплаты.

Для кого: для начинающих консультантов(аналитиков), для специалиста по кадрам, для расчетчика заработной платы.

Курс предполагает 6 занятий по 1,5 часа + 30 минут обсуждение экзаменационной работы.

Занятия Онлайн. График обговариваем удобный для всех.

Стоимость одного занятия - 1 200р, курса 7 200р.

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