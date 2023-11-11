Обучение 1С: Зарплата и управление персоналом (ЗУП) с нуля
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель курса - обучение работе в режиме пользователь в программе 1С Зарплата и управление персоналом (с нуля): системное выстраивание работы, базовые справочники и документы, принципы работы. Экзаменом будет самостоятельно воспроизведение цепочки от приема сотрудника на работу до расчета и выплаты зарплаты.
Для кого: для начинающих консультантов(аналитиков), для специалиста по кадрам, для расчетчика заработной платы.
Курс предполагает 6 занятий по 1,5 часа + 30 минут обсуждение экзаменационной работы.
Занятия Онлайн. График обговариваем удобный для всех.
Стоимость одного занятия - 1 200р, курса 7 200р.
На курсе мы:
рассмотрим разницу между конфигурацией и платформой, рассмотрим интерфейс программы
настроим программу с "нуля"
рассмотрим основной кадровый функционал: хранение и ведение личных данных, настройка графиков работы, штатного расписания, прием на работу, переводы, увольнение, неявки, основные отчеты, отчетность и т.д.
рассмотрим основной расчётный функционал: табель, настройка и назначение начислений/удержаний, разовые и межрасчетные удержания/начисления, начисление/выплата аванса/зарплаты + проверочные отчеты и т.д.
не забудем и вести учет правильно, чтобы собрать правильно все налоги (ндфл, страховые взносы) и сформировать отчетность
настроим проводки и отразим это для выгрузки в бухучет (в том числе оценочные обязательства)
всё это сделаем в рамках одного квартала и дальше - необходимо будет сдать экзамен - самостоятельно пройти изученную цепочку, а я дам обратную связь и подкорректирую ошибки