Профессиональный IT-консалтинг: аудит, DevOps, обучение и менторинг

IT-консалтинг

Аудит кода и архитектуры – ускорьте работу приложений

Мы проводим глубокий анализ кода и архитектуры, выявляем узкие места и ошибки, даём конкретные рекомендации по оптимизации. Ваше приложение будет работать стабильнее и быстрее.

Цена: от $100/час

Контакт: +38 (098) 288-70-64

CI/CD и DevOps – автоматизируйте релизы

Внедрим систему CI/CD, которая позволяет разработчикам мгновенно доставлять обновления без ошибок. Сократите время выхода новых функций и минимизируйте риски.

Цена: от $100/час

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Нагрузочное тестирование – гарантированная стабильность

Проведём нагрузочные испытания, определим максимальную ёмкость вашей системы и дадим рекомендации по масштабированию и ускорению работы при пиковых нагрузках.

Цена: от $1 000/проект

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Обучение и тренировки

Корпоративное обучение DevOps – переход в облако

Практические тренинги по работе с облачными инструментами, CI/CD и автоматизации инфраструктуры. Участники научатся развёртывать проекты «из коробки».

Цена: $1 000–5 000/группа

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Практические задачи – опыт "реального" проекта

Моделируем реальные кейсы: баги, дедлайны и требования бизнеса. Разработчики получат опыт решения типовых проблем и научатся быстро находить решения.

Цена: $1 000–5 000/группа

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Персональный менторинг для Middle/Senior

Опытный наставник анализирует ваш код, оценивает сильные и слабые стороны, формирует план развития и проводит регулярные сессии по улучшению навыков.

Цена: $300–400/участник/мес

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Оценка и помощь в найме

Техническое собеседование – отбор лучших

Проводим глубокое техническое интервью, тестируем реальные навыки и предоставляем отчёт с рекомендациями по каждому кандидату. Снизьте риски найма!

Цена: $100–150/интервью

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Оценка уровня команды – выявляем пробелы

Тестируем знания и опыт разработчиков, выявляем слабые места и составляем план обучения для повышения эффективности работы всей команды.

Цена: $300–800/участник

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Корпоративное обучение программистов

Корпоративные тренинги – рост квалификации

Разрабатываем и проводим курсы, адаптированные под задачи вашей компании: от базового обучения до QA-сессий и отчётности перед HR/CTO.

Цена: $150–500/участник/мес

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Разработка уникальных решений и прототипов

PoC разработки – проверьте идею

Создадим прототип вашей системы и проверим её жизнеспособность на практике. Получите чёткий план дальнейшей разработки без лишних затрат.

Цена: $1 000–5 000/проект

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Прототип конвейера данных – в реальном времени

Разрабатываем тестовый конвейер на базе ETL, Kafka или Debezium. Проверяем производительность и надёжность передачи данных между системами.

Цена: $1 000–5 000/проект

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Автотесты и DevOps – качество без багов

Внедрим систему автоматического тестирования и лучшие DevOps-практики. Сократим количество ошибок, ускорим выпуск обновлений и повысим стабильность системы.

Цена: $100–150/час

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Персональный менторинг

Персональный менторинг для разработчиков

Опытный наставник один на один анализирует ваш код, выявляет сильные и слабые стороны, составит индивидуальный план развития и проведёт регулярные сессии по улучшению навыков.

Цена: $300–400/участник/мес

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Персональные тренинги

Индивидуальные тренинги по программированию

Проведём персональные тренинги по выбранной теме (DevOps, архитектура, нагрузочное тестирование и др.) с учётом вашего уровня и задач компании. Полный разбор в онлайн- или офлайн-формате.

Цена: $200–300/участник/мес

Контакт: +38 (098) 288-70-64

Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Телефон: +38 (098) 288-70-64

Формат работы: онлайн/офлайн