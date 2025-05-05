Профессиональный IT-консалтинг: аудит, DevOps, обучение и менторинг
IT-консалтинг1.1 Аудит кода и архитектуры
Аудит кода и архитектуры – ускорьте работу приложений
Мы проводим глубокий анализ кода и архитектуры, выявляем узкие места и ошибки, даём конкретные рекомендации по оптимизации. Ваше приложение будет работать стабильнее и быстрее.
Цена: от $100/час
Контакт: +38 (098) 288-70-64
CI/CD и DevOps – автоматизируйте релизы
Внедрим систему CI/CD, которая позволяет разработчикам мгновенно доставлять обновления без ошибок. Сократите время выхода новых функций и минимизируйте риски.
Цена: от $100/час
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Нагрузочное тестирование – гарантированная стабильность
Проведём нагрузочные испытания, определим максимальную ёмкость вашей системы и дадим рекомендации по масштабированию и ускорению работы при пиковых нагрузках.
Цена: от $1 000/проект
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Обучение и тренировки2.1 Корпоративное обучение DevOps
Корпоративное обучение DevOps – переход в облако
Практические тренинги по работе с облачными инструментами, CI/CD и автоматизации инфраструктуры. Участники научатся развёртывать проекты «из коробки».
Цена: $1 000–5 000/группа
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Практические задачи – опыт "реального" проекта
Моделируем реальные кейсы: баги, дедлайны и требования бизнеса. Разработчики получат опыт решения типовых проблем и научатся быстро находить решения.
Цена: $1 000–5 000/группа
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Персональный менторинг для Middle/Senior
Опытный наставник анализирует ваш код, оценивает сильные и слабые стороны, формирует план развития и проводит регулярные сессии по улучшению навыков.
Цена: $300–400/участник/мес
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Оценка и помощь в найме3.1 Техническое интервью и оценка кандидатов
Техническое собеседование – отбор лучших
Проводим глубокое техническое интервью, тестируем реальные навыки и предоставляем отчёт с рекомендациями по каждому кандидату. Снизьте риски найма!
Цена: $100–150/интервью
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Оценка уровня команды – выявляем пробелы
Тестируем знания и опыт разработчиков, выявляем слабые места и составляем план обучения для повышения эффективности работы всей команды.
Цена: $300–800/участник
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Корпоративное обучение программистов4.1 Корпоративные тренинги "под ключ"
Корпоративные тренинги – рост квалификации
Разрабатываем и проводим курсы, адаптированные под задачи вашей компании: от базового обучения до QA-сессий и отчётности перед HR/CTO.
Цена: $150–500/участник/мес
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Разработка уникальных решений и прототипов5.1 PoC – проверка концепции
PoC разработки – проверьте идею
Создадим прототип вашей системы и проверим её жизнеспособность на практике. Получите чёткий план дальнейшей разработки без лишних затрат.
Цена: $1 000–5 000/проект
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Прототип конвейера данных – в реальном времени
Разрабатываем тестовый конвейер на базе ETL, Kafka или Debezium. Проверяем производительность и надёжность передачи данных между системами.
Цена: $1 000–5 000/проект
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Автотесты и DevOps – качество без багов
Внедрим систему автоматического тестирования и лучшие DevOps-практики. Сократим количество ошибок, ускорим выпуск обновлений и повысим стабильность системы.
Цена: $100–150/час
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Персональный менторинг
Персональный менторинг для разработчиков
Опытный наставник один на один анализирует ваш код, выявляет сильные и слабые стороны, составит индивидуальный план развития и проведёт регулярные сессии по улучшению навыков.
Цена: $300–400/участник/мес
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Персональные тренинги
Индивидуальные тренинги по программированию
Проведём персональные тренинги по выбранной теме (DevOps, архитектура, нагрузочное тестирование и др.) с учётом вашего уровня и задач компании. Полный разбор в онлайн- или офлайн-формате.
Цена: $200–300/участник/мес
Контакт: +38 (098) 288-70-64
Для получения дополнительной информации обращайтесь:
Телефон: +38 (098) 288-70-64
Формат работы: онлайн/офлайн