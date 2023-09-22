Репетиторство по английскому

Здравствуйте, я репетитор по английскому языку. Имею высшее образование по специальности: «Романо-германская филология» (языки: английский и немецкий). Работаю в сфере образования 4-ый год.

В настоящее время, преимущественно преподаю в формате онлайн и прилагаю усилия для достижения тех или иных целей моих учеников.

Люблю обучать и развиваться в своей сфере, также эффективно и интересно излагать учебный материал «понятным» языком.

Занятия — исключительно проходят на английском языке. На уроках используются современные оксфордские пособия, аутентичные видеосюжеты, тексты и т. д.

Для меня, как репетитора, радует и вдохновляет когда, мои ученики достигают успеха и развиваются.

Я считаю, что моя работа должна быть направлена на помощь другим и на поддержку их личностного развития.